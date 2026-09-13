Спират трамваите по "Графа"
Закриват трамвайни линии 12, 15 и 18, маршрутът на 10 и 13 се променя
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Закриват трамвайни линии 12, 15 и 18, маршрутът на 10 и 13 се променя
Причината е голям ремонт
От 00.00 часа на 8 август до 24.00 часа на 30 август
145 нови превозни средства ще тръгнат по улиците, а квартали ще получат липсващи преки връзки
От „Столичен електротранспорт“ посочиха грешка при преминаване през стрелка и отрекоха техническа неизправност
Пострадало е и 5-месечно бебе
Обявиха големи промени
Предлага я заместник-кметът Виктор Чаушев
Ремонтът удължава временната организация на движението и днес
Какво съобщиха от Столична община
Бусът се е ударил в единия от трамваите и мотрисата е дерайлирала
Няма пострадали хора в катастрофата
Временни автобусни линии ще заместят релсовите превозни средства
20, 21, 22 и 23 са временно спрени, пуснати са заместващи автобуси
Временно се променят маршрутите на някои от линиите
По ул. "Граф Игнатиев“ съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства
Това е специален климатик - за транспортни средства, отговори Столичен електротранспорт
Поредна държава остана без ток
Промяната важи за 1 година
Общата стойност на инвестицията е 80 млн. лв.