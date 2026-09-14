Под София има цял град? Писател разкрива мистерията на древна Сердика

София крие под улиците си загадка, която все още не е напълно разкрита. Според общественика, писател и журналист маестро Валентин Стамов, древна Сердика е била изградена на две нива – надземно и подземно, като долната част е представлявала своеобразен подземен град.

В ефира на предаването „Операция История“ по Bulgaria ON AIR Стамов разказа, че подземните пространства са били замислени като място, където населението и войската могат да се укрият при превземане на крепостта.

„Той е бил изграден затова, че ако някога врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути в подземния град“, посочи Стамов.

По думите му София разполага с подземна система, която все още не е изследвана цялостно.

„Имаме една подземна София, която никой не е изследвал. Имали сме изключително интересни артефакти, но всичко е изчезнало“, заяви той.

Туристическа атракция под столицата?

Според Стамов предстои обществото да преоткрие тази „подземна София“ и тя да бъде облагородена с декоративно осветление и туристически маршрути.

Той смята, че ако подобен проект бъде реализиран, древните подземни пространства могат да се превърнат в архитектурно и археологическо събитие от световен мащаб.

София сред първите електрифицирани столици

Стамов разказа и други любопитни подробности от историята на София.

По думите му столицата е сред първите столици, които са електрифицирани. През 1900 г. София получава улично електрическо осветление – придобивка, която по това време все още е рядкост сред световните столици.

Само седмици по-късно е открита и първата трамвайна линия в града – от Централна гара до площад „Възраждане“.

А няколко години по-късно София се сдобива и с една от най-разпознаваемите си днес характеристики.

Жълтите павета са поставени през 1907–1908 г., разказа писателят, определяйки ги като уникална придобивка за града.