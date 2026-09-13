Обрат на жълтите павета. Нова пешеходна зона
Столичният булевард „Цар Освободител“ затворен за коли всеки уикенд
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Столичният булевард „Цар Освободител“ затворен за коли всеки уикенд
Напълно го занемариха
Причината била нова маркировка
Само преди половин година беше последният ремонт на паветата
Нужен ли е нов ремонт на ремонта
Емблематична улица е отново отворена
Приключването на ремонта закъсняло с 15 дни
Минаха събранията на структурите на ГЕРБ и има достатъчно номинации за цялата страна
По думите й отдавна е обявила, че няма да се кандидатира за следващ мандат
Започва пренареждането им
Изпълнителят на обществената поръчка и общината отново са в спор
Прокурорите на Кьовеши подхванаха емблематичната настилка
Назначена е проверка по случая
През есента бе наложена глоба от 100 000 лева за счупени жълти павета при ремонта в центъра на София
Кметът на София на изслушване в парламента
Кметът на София на инспекция в участъка пред Народното събрание
Арх. Иван Шишковизтъкна, че започват активни проверки
Пренареждат керамичните блокчета
Ремонтът им стана пословичен с редицата си проблеми
Движението се очаква да не бъде толкова натоварено