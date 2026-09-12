Новите милионери. Златна професия пенсионира програмистите
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
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Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
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Schneider Electric настоява за политическа воля и икономически стимул, за да се преодолее десетилетието на застой в енергийния преход
Населените места в Китай в тази пилотна програма са разделени на три категории
София. Правителството отчужди части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на Симеоновград, необходими за реконструкцията и електрифик...