Не злато и петрол! Един метал носи лудите пари

Докато златото блести на исторически върхове, а петролът се люшка между страхове и надежди, един на пръв поглед обикновен метал тихо пренаписва правилата на глобалната игра. Медта - невидимата нишка, която свързва енергията, технологиите и индустрията, излиза от сянката и се превръща в стратегическия ресурс на новата епоха.

И ако днес движението ѝ изглежда колебливо, утре може да се окаже решаващо.

Между страха и апетита на пазарите

Пазарът на мед в момента живее в напрежение. От едната страна стоят страховете от забавяне на световната икономика, от другата - нарастващият апетит за суровини, които захранват бъдещето.

Анализаторите от Commerzbank описват метала като типично цикличен - чувствителен към всяка сянка върху глобалния растеж. Не е случайно, че през последните месеци цените се колебаят, а инвеститорите действат предпазливо, съобщава money.bg.

Картината се усложнява от факта, че складовете на London Metal Exchange се пълнят до най-високите си нива от години насам. На повърхността това изглежда като знак за излишък. Но под тази привидна стабилност започват да се пропукват основите на предлагането.

Пукнатините в глобалния добив

Истинската драма не е в борсовите графики, а дълбоко под земята.

В Чили - страната, която държи близо една четвърт от световния добив, производството се свива до най-ниските си нива от десетилетие. Аварии, технически проблеми и изчерпване на леснодостъпните находища превръщат добива в все по-сложна и скъпа операция.

Сянка хвърля и съдбата на проекта на First Quantum Minerals в Панама - мина, която доскоро осигуряваше значим дял от глобалното предлагане. Затварянето ѝ показа колко крехък е балансът в сектора.

И тук се крие големият проблем: времето. От откриването на ново находище до първия тон добита мед минават средно 17 години. В свят, който се ускорява с всяка технологична революция, това е цяла епоха.

Гладът за мед не стихва

Докато предлагането се задъхва, търсенето върви в обратната посока - нагоре и без намерение да спира.

Само за 2024 година глобалното потребление на рафинирана мед достига близо 27 милиона тона. Ръстът от над три процента може да изглежда умерен, но зад него стои нещо много по-голямо - структурна трансформация на икономиката.

Китай продължава да поглъща почти 60% от световното потребление, но вече не е единственият двигател. Електромобилите, възобновяемата енергия, центровете за данни и изкуственият интелект изграждат нова, ненаситна индустриална екосистема.

Всеки електромобил съдържа десетки килограми мед. Всяка вятърна турбина изисква тонове. Всеки сървърен център - километри кабели.

Светът става електрически. А електричеството върви по мед.

Прогнозите, които променят играта

Тук пазарът започва да гледа отвъд хоризонта.

В краткосрочен план големите банки остават предпазливи и виждат цените в диапазона 10 000–11 000 долара за тон. Но това е само моментна снимка.

В дългосрочен план очакванията са далеч по-драматични. Анализаторите от Fitch Solutions виждат потенциал за скок до 17 000 долара за тон в следващото десетилетие - ниво, което би преначертало цялата индустриална карта.

Подобни прогнози не са спекулация, а отражение на проста аритметика: търсенето расте по-бързо, отколкото предлагането може да го настигне.

Металът, който ще диктува бъдещето

Медта рядко влиза в заглавията. Тя не носи блясъка на златото, нито драмата на петрола. Но именно в тази тишина се крие силата ѝ.

Днес тя е не просто суровина, а стратегически актив - основа на енергийния преход, гръбнак на дигиталната икономика и невидимата инфраструктура на модерния свят.

Пазарът може да се колебае. Инвеститорите могат да се съмняват. Но тенденцията е ясна. Медта вече не следва икономиката. Медта започва да я води.

