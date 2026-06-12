Нова енергийна тревога! Войните вкарват скъп газ и инфлация в България
Експерт предупреди, че кризите в Украйна и Близкия изток вече се плащат директно от домакинствата
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Експерт предупреди, че кризите в Украйна и Близкия изток вече се плащат директно от домакинствата
Върви към 17 000 долара за тон, разтърси индустрията
Електроенергийният микс на бъдещето се крие в оптималния баланс между ядрената енергия и възобновяеми източници. Това са двете "най-зелени" енергии, к...