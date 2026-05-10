Нова енергийна тревога! Войните вкарват скъп газ и инфлация в България

Войните в Украйна и Близкия изток вече оказват пряко влияние върху живота в България чрез по-високи цени на горивата, газа и електроенергията. Това заяви пред бТВ председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия Никола Газдов, според когото страната ни остава силно зависима от международните геополитически сътресения.

По думите му всяка външна криза автоматично води до „внос на инфлация“ в Европа и България. „Чужди кризи водят до това ние да плащаме много по-високи цени на горивата и газа“, предупреди Газдов.

От газа на Русия до напрежението в Ормузкия проток

Енергийният експерт припомни, че още през 2022 г., когато Русия намали доставките на газ за Европа, цените буквално са „излетели в космоса“. Последвалата война в Украйна е задълбочила процеса и е довела до първата голяма енергийна криза на десетилетието.

Според Газдов сегашната ситуация в Близкия изток повтаря същия сценарий. Напрежението около Ормузкия проток, през който преминава огромна част от световния петролен и газов трафик, вече е довело до нов скок на цените.

„Не виждам как ще се върнем към нормално положение на нещата“, коментира той. По думите му дори при бързо споразумение между САЩ и Иран пазарите вече са осъзнали, че подобни кризи могат да избухнат във всеки момент и този риск ще продължи да се калкулира в цените.

Газдов прогнозира, че дори при успокояване на напрежението ще бъдат нужни между шест и девет месеца, за да започне връщане към по-нормални ценови нива.

Батерии, слънце и вятър - новата стратегия на България

Според председателя на асоциацията изходът от зависимостта към скъпите изкопаеми горива е ускорено развитие на възобновяемата енергия. Той подчерта, че в периода от пролетта до есента България вече може в определени моменти почти изцяло да покрива потреблението си чрез слънчева енергия.

„През деня слънчевата енергия може в определени случаи да покрива до 100% от консумацията“, заяви Газдов. Това според него означава възможност за много по-евтин ток, произведен в самата България.

Той обаче предупреди, че за да работи системата ефективно, страната трябва спешно да увеличи капацитета си за съхранение на електроенергия чрез батерии. По думите му България вече разполага с най-големия капацитет за съхранение на електроенергия в батерии на Балканите, но това не е достатъчно за бъдещите нужди.

Газдов настоя и за по-сериозни инвестиции във вятърна енергия, тъй като тя компенсира слабостите на слънчевите мощности. „Вятърът произвежда най-много ток вечер и през зимата, когато слънцето е слабо“, обясни той.

„Никой не може да врътне кранчето на слънцето“

Никола Газдов призна, че България все още не може напълно да разчита само на възобновяеми източници, но подчерта, че делът им трябва постоянно да расте. Според него евтиният ток от слънце и вятър може да се съхранява в батерии и да се използва именно в моментите, когато цените на електроенергията скачат най-много.

Той отправи и критика към политиците, които по думите му все още държат домакинствата далеч от този пазар и не позволяват достатъчно бързо развитие на новите енергийни модели.

„Трябва да заложим повече на възобновяема енергия, защото тя е евтина, произвеждаме я у нас и никой не може да врътне кранчето на слънцето и вятъра“, обобщи Газдов в ефира на бТВ.

