Стартира проект за изграждане на ново българо-гръцко енергийно предприятия

Възможности за изграждане на ново българо-гръцко енергийно предприятие на територията на България обсъдиха днес Христо Ковачки, предприемач и енергиен експерт и Георгиос Перистерис, собственик на гръцката група Gek Terna.

„На фона на нарастващата енергийна криза и икономическа несигурност в световен мащаб, България трябва да развива собствените си енергийни ресурси и да увеличава енергийната си производителност и потенциал. Страната ни има неизползвани ресурси, които трябва да започне да развива с бързи темпове. Целта на срещата ни с една от най-големите гръцки компании в строителството и енергетиката, е да обединим усили и експертиза в опит да ускорим енергийния прогрес на България“, коментира Ковачки.

„Страната ви има голям потенциал и към момента изглежда добре от гледна точка на развитие на енергийните ресурси и инфраструктура. Най-голям интерес за нас обаче представляват ресурсите, които все още не са използвани в пълния си потенциал. Днес сложихме началото на преговорите за един наистина интересен енергиен проект. Вашите експерти имат завиден енергиен опит. Нашата компания има над 50-годишна експертиза, с която можем да допълним екипа, за да стартираме този иновативен проект“, допълни Перистерис.

Христо Ковачки сподели, че предстои да се обсъдят детайлите на новото предприятие и допълни, че развитието на партньорства със съседна Гърция отваря добри инвестиционни възможности и за двете страни.

Кой са Gek Terna:

Gek Terna са група от компании с над 50-годишна история. Днес Групата управлява портфолио от проекти и инфраструктура с висока стойност и качество, което я поставя сред водещите в сектора на европейско ниво.

Същевременно, чрез своите бизнес дейности, тя укрепва социалното сближаване и подобрява ежедневието на милиони хора чрез проекти и инвестиции, които предлагат реална стойност за страната и действат като двигатели на развитие и просперитет.

Част от Групата са:

Най-голямата гръцка строителна компания

Една от най-големите компании за производство и съхранение на електрическа енергия и развитие на критична енергийна инфраструктура

