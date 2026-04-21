Енергийният министър Трайчо Трайков посети „Асарел-Медет“ АД

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-министърът Теодора Георгиева посетиха „Асарел-Медет“АД на 20 април, след като преди това откриха STEM център в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ и положиха цветя пред паметника на Райна Княгиня в Панагюрище в чест на 150-годишнината от Априлското въстание.

В „Асарел-Медет“АД министър Трайков беше посрещнат от изпълнителния директор инж. Николай Пелтеков и мениджърския екип на дружеството, които го запознаха с инвестициите и перспективите за развитие на компанията. Откроени бяха инвестициите в технологични иновации, които позволяват преработката на бедни медни руди със средно съдържание от 0,27% мед. Обърнато беше внимание на проекта за дуално обучение и на мащабната дарителска инициатива на „Асарел-Медет“ АД за възстановяване на Алеята на свободата, която свързва Панагюрище с историческата местност Оборище. „Благодаря ви, че посещавате Панагюрище и „Асарел-Медет“ именно на тази знакова за всеки българин дата – 20 април“, каза инж. Пелтеков.

Видео спомен напомни на министър Трайчо Трайков за първото му посещение в компанията през 2010 г. „Тогава вие бяхте първият министър, който идва в „Асарел“ по собствена инициатива, което беше показателно за вашето отношение към минерално-суровинната индустрия“, припомни инж. Пелтеков. Като пример за нова инвестиция министърът видя новата топкова мелница Metso в Обогатителна фабрика „Асарел“, която е оборудвана с първата за Европа експертна автоматизирана система от най-висок клас и позволява най-прецизно управление на процеса по рудоподготовка. Монтажът е извършен под контрола на специалисти на Metso Outotec от САЩ и Канада, тъй като на Стария континент това е единствената автоматизирана система от най-високия клас. Инвестицията на „Асарел-Медет“ АД в цялостния проект за модернизация на рудоподготовката е за близо 30 млн. евро. С него се осигуряват възможностите за ефективна преработка на бедните и твърди руди при навлизането на находище „Асарел“ в дълбочина и това е от решаващо значение за дългосрочното устойчиво развитие на компанията.

Преди посещението си в „Асарел“ министър Трайков преряза лентата на нов STEM център в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ в Панагюрище. Той е изграден със средства по Плана за възстановяване и устойчивост и 338 ученици ще се обучават в нови четири кабинета - по математика и информатика; физика и астрономия; дигитални компетенции; химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Атрактивните демонстрации впечатлиха гостите, а министърът посети и ел. лабораторията за обучение по минна електромеханика.

„Панагюрище е добър пример за това, че когато местният бизнес, местна власт и образователните институции работят в симбиоза, нещата се случват за едно по-добро бъдеще за България. Преди години взехме решение да се увеличи частта от концесионните приходи, която остава в общините. Тогава кметовете се радваха, а сега виждаме плодовете на това решение – инвестиции в образование, социални услуги и инфраструктура“, каза министър Трайков. Той сподели пред младежите за инициативата на служебното правителство 20 април да бъде обявен за официален празник и сподели личното си мнение, че тази дата трябва да се чества като национален празник на България.

На откриването на STEM центъра присъства и изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Николай Пелтеков, който поздрави екипа за все по-успешното развитие на учебното заведение. „Заедно продължаваме да даваме пример с дуалната форма на обучение, която осигурява не само кадри за бизнеса, а и перспектива за младите хора и развитието на региона“, каза в поздравлението си инж. Пелтеков.

„Асарел-Медет“ АД реализира тригодишен проект за реновиране на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ в Панагюрище. През 2025 г. са оборудвани два компютърни кабинета и са обновени входовете и стълбищата на училището за 160 хил. евро, а през 2026 г. ще се извърши ремонт на фасадата и коридорите на гимназията за 368 хил. евро. Третият етап ще се реализира през 2027 г., като отново ще се вземат предвид визията за развитие и потребностите на училището. През учебната 2025/2026 година в реалната работна среда в „Асарел-Медет“ АД се обучават общо 22 ученици от 11. и 12. клас, а от вече завършилите 7 випуска в компанията работят над 50 младежи.

