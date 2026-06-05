Наглост! Наркобарон следи деца и полицаи с камери

Мащабна акция на Софийската градска прокуратура и СДВР удари сърцето на наркобизнеса в столичния квартал „Христо Ботев“ и съседните райони. Спецоперацията е продължение на мащабно разследване за държане и разпространение на наркотични вещества, започнало още през миналата година. При невиждания обиск на десетки адреси и автомобили до момента са закопчани 20 криминално проявени лица, действали като основни дилъри в района, като са конфискувани огромни количества дрога.

Наглост без граници: Румо шпионира МВР от общински стълбове

В епицентъра на престъпната мрежа се оказа 53-годишният подземен бос с прозвището Румо, който има дебело досие за грабежи, телесни повреди и наркоразпространение. Престъпникът е проявил безпрецедентна наглост, като е оборудвал личната си наркобаза с денонощно видеонаблюдение, монтирано директно върху стълбовете на уличната мрежа. Директорът на СДВР Любомир Николов разкри, че камерите са поставени незаконно с цел превантивно следене на полицията. Поради това спешно се сезират Столична община и Комисията за защита на личните данни. Най-скандалното е, че шпионската къща за дрога се намира в непосредствена близост до училище.

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