Гняв в махалата: Ромите на война срещу наркодилърите

Вълна от обществено недоволство заля софийския квартал „Христо Ботев“. Местните жители от ромската общност организираха мащабен протест под надслов „Не на дрогата“, решени да изчистят района си от отровата, която съсипва младото поколение. Хората открито заявиха, че повече няма да търпят страха и безнаказаността на престъпниците, които застрашават бъдещето на децата им.

Протестиращите се събраха в района пред местното читалище „Асен Златаров“. Напрежението беше осезаемо, а за осигуряването на реда на място беше изпратено засилено полицейско присъствие. Вместо да крият лицата си, жителите проявиха изключителна смелост, като издигнаха плакати с лика на един от най-известните и активни наркодилъри в квартала. В шествието се включиха и много почернени семейства и потърпевши, чийто живот е бил разбит от наркотичната зависимост. Тяхното присъствие се превърна в жив пример за опустошителните последици от бездействието срещу пласьорите.

Граждански натиск за трайни мерки

Основното искане на гражданите е за незабавна и много по-строга намеса на полицията и правораздавателните органи в района. Хората настояват за постоянни патрули и ефективни присъди, които да изкарат дилърите от улиците завинаги. В подкрепа на протестиращите на място пристигна и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, който изслуша притесненията на своите съграждани.

Това сериозно обществено недоволство идва само седмица след като Столичната дирекция на вътрешните работи проведе мащабна специализирана акция в същия квартал. При тогавашната операция бяха блокирани редица ключови адреси и бяха задържани общо двадесет наркодилъри. Органите на реда тогава разбиха тайни депа за съхранение на забранени вещества и откриха незаконни системи за видеонаблюдение, чрез които криминалният контингент е следял движенията на полицията. Днешният протест е ясен знак, че въпреки успешната полицейска акция, жителите на „Христо Ботев“ настояват борбата да продължи до пълното изкореняване на проблема от техните улици.

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