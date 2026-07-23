Мрежата гърми: Неочакван обрат с Митьо Очите и Коцето

Димитър Желязков – Митьо Очите шокира социалните мрежи с видео от компанията на поп-фолк изпълнителя Константин, демонстрирайки пищна „диета“ с агнешко и дроб сарми на чеверме. В поредната си култова изява в TikTok, босът иронично обяви, че тежката трапеза е необходима, за да издържат с певеца.



Димитър Желязков – Митьо Очите не е в затвора, а е под домашен арест с електронна гривна, след като беше екстрадиран от Турция през 2019 г. заради ново дело за организирана престъпна група, рекет и наркоразпространение, след като излежа 6-годишна присъда за подобни престъпления в периода 2008–2012 г..