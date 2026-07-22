Отказала му: 17-годишен едва не уби 14-годишно момиче

Истински шок разтърси Благоевград, след като 17-годишен младеж нападна с нож 14-годишно момиче от Петрич. Инцидентът е станал във вторник вечерта на улица „Предел“ в ромската махала на града.

По първоначална информация непълнолетният предложил на девойката да бъде негова приятелка, но тя отказала. Това довело до конфликт, при който младежът извадил нож и ѝ нанесъл порезна рана в областта на врата.

Пострадалото момиче незабавно е транспортирано в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. След преглед лекарите установили, че нараняването е повърхностно. Раната е обработена в МБАЛ – Благоевград, извършени са необходимите изследвания, а след това момичето е освободено за домашно лечение.

За случая медиците са уведомили полицията. 17-годишният е задържан във Второ районно управление в Благоевград.

За инцидента е уведомена Районната прокуратура – Благоевград. Образувано е досъдебно производство, което трябва да установи всички обстоятелства около нападението.