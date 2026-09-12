Отказала му: 17-годишен едва не уби 14-годишно момиче
Разбира се, полицията води разследване
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Разбира се, полицията води разследване
Шефът на здравното заведение иска бариера срещу автомобили Благоевград. Безразборното влизане на коли в района на МБАЛ – Благоевград стана причина за...
Благоевград. ГЕРБ и Реформаторите с протестна декларация срещу директора на МБАЛ, който е лидер на БСП Благоевград. Скандали разтресоха болницата в Бл...
Благоевград. Инфекциозното отделение на областната болница в Благоевград остана без лекари. В тази връзка ръководството на лечебното заведение е взело...
Благоевград. Жена блъсна с колата си майка и дъщеря на кръстовище в Благоевград посред бял ден. За щастие двете пешеходки не са пострадали тежко. Пътн...
Благоевград. Ремонтът в Детско отделение на МБАЛ – Благоевград приключи. Той включваше обновяване на коридорите и болничните стаи и на двата етажа, ка...
Благоевград. Ще съдим МБАЛ-Благоевград докрай, за да спасим други деца. Ние нашето го загубихме. Не искаме сензации, а гласност. Да се разбере колко с...
Благоевград. МБАЛ – Благоевград ще направи прекрасен жест за децата, които се лекуват в детско отделение на здравното заведение. Инициативата на ръков...
Благоевград. Касиер-счетоводителката на МБАЛ-Благоевград Кремена Спасова може да изгуби работата си след 28 г. служба в здравното заведение. Причината...
Благоевград. С водосвет бяха открити ремонтираните отделения за родилки и новородени в петък в МБАЛ - Благоевград. Екипите на неонатология и родилн...