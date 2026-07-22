Доживотен затвор за сомалийските пирати, похитили нашите моряци

Индийски съд осъди на доживотен затвор 35 сомалийски пирати, които през декември 2023 г. отвлякоха българския кораб „Руен“, собственост на БМФ. Пиратите бяха заловени след 40-часова операция на индийските военноморски сили през март 2024 г., а присъдата е исторически успех за сигурността в региона.



Българският кораб „Руен“, плаващ под флага на Малта, беше отвлечен от сомалийски пирати в Арабско море през декември 2023 г. с 18-членен екипаж, включващ осем български моряци, след което беше използван като база за атаки в Индийския океан. През март 2024 г. индийският военен кораб INS „Kolkata“ пресече пиратските действия, принуди похитителите да се предадат и освободи екипажа без кръвопролития, предава Bloomberg.

Освободените моряци бяха евакуирани в безопасност, а 35-имата пирати бяха транспортирани до Индия, за да бъдат изправени пред съда по обвинения в пиратство. Случаят постави рекорд в региона за най-мащабната антипиратска операция от десетилетия насам, отбелязва Reuters.

