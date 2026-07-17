Рекордьорът с 4,6 промила остана зад решетките

Софийският районен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 45-годишния Милен Груев, който бе хванат да шофира с рекордното и опасно за живота количество от 4,6 промила алкохол в кръвта. Инцидентът се е разиграл в софийското село Бистрица.

Мъжът бе закопчан от органите на реда на 15 юли след изключително бърза и адекватна реакция и подаден сигнал от страна на будни граждани.

По обяд жители на Бистрица забелязали водача, който управлявал автомобила си изключително рисково по улиците, и веднага сигнализирали на спешния телефон 112.

Сигналът незабавно е бил предаден към дежурната част на Осмо районно управление, като в района веднага са изпратени полицейски патрули.

Благодарение на точните описания служителите на МВР бързо са локализирали и спрели превозното средство и неговия шофьор на улица „Иглика“, като тестът с дрегер е отчел зашеметяващия резултат.

Поради високата обществена опасност на деянието магистратите прецениха, че Груев трябва да остане в ареста до провеждането на същинското дело.