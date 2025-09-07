Русия спира алкохола! Драконовски мерки

Пие като руснак? Скоро никой няма да прави това сравнение. Драконовски мерки предприема страната срещу продажбата и употребата на алкохол

Край на наливането

Повечето руски региони засилиха контрола върху продажбата на алкохол на територията си, възползвайки се от законовата възможност за ограничаване на т.нар. „наливане“ – практика, при която се заобикалят правилата чрез прикрити заведения за обществено хранене в жилищни сгради. Много други региони също подготвят допълнителни рестрикции, съобщават руските медии.

„Нашата цел е системно решение на проблема: намаляване на злоупотребата с алкохол, поддържане на общественото здраве, защита на правата на жителите и премахване на „псевдо-ресторантите“, които нарушават обществения ред“, заяви Леонид Черкесов, председател на Държавния съвет на Чувашия, цитиран от Днес.бг.

Регионални рестрикции: Все по-ранен час за затваряне

Федералното законодателство в Русия забранява продажбата на алкохол между 23:00 и 8:00 часа. Но редица региони въвеждат още по-строги местни правила:

Ханти-Мансийски автономен окръг – Югра: забрана от 20:00 до 8:00 ч.

– Югра: забрана от 20:00 до 8:00 ч. Новгородска област : алкохол не се продава в жилищни сгради от 20:00 до 8:00 ч.

: алкохол не се продава в жилищни сгради от 20:00 до 8:00 ч. Калининградска област : търговията в обикновени магазини е забранена от 21:00 до 11:00 ч., но в заведения за хранене – разрешена до 23:00 ч.

: търговията в обикновени магазини е забранена от 21:00 до 11:00 ч., но в заведения за хранене – разрешена до 23:00 ч. Иркутска област : забрана от 21:00 до 9:00 ч. за магазини в жилищни сгради.

: забрана от 21:00 до 9:00 ч. за магазини в жилищни сгради. Санкт Петербург: от 1 септември е въведена забрана за продажба на алкохол в заведения в жилищни сгради между 22:00 и 11:00 ч.

Вологодска област – модел за подражание или краен случай?

Най-строгите мерки в цяла Русия обаче идват от Вологодска област, където от 1 март 2025 г. алкохолът се продава само между 12:00 и 14:00 часа в делнични дни. През почивните дни и официалните празници ограниченията се разхлабват, но заведенията за хранене остават извън обсега на рестрикциите.

В резултат на новите мерки:

Над 360 от 610 специализирани магазина за алкохол в региона са били затворени.

Популярната верига „Красное и Белое“ е временно спряла продажбата на спиртни напитки след отнемане на лиценз.

Друга верига, „Северный Градус“, също е засегната от наказателни мерки за нарушения.

Списъкът с дати, в които се забранява продажбата на алкохол, също е разширен, в опит да се ограничи злоупотребата по време на празници и значими обществени събития.

Село с три часа алкохол седмично

Най-радикалният подход обаче идва от село Хамакар в Иркутска област, където жителите са гласували сами за ограничение – алкохол се продава само в петък между 17:00 и 20:00 часа. Това е част от усилията на местната общност за борба със зависимостите и социалните проблеми, свързани с пиенето.

Тревога! Активира се черният пазар

В същото време, губернаторът на Камчатка Владимир Солодов изрази опасения, че прекаленото ограничаване на легалната търговия с алкохол може да стимулира черния пазар. Според него балансът е ключов, но все пак опитът на другите региони ще бъде следен „много внимателно“.

