Български колекционер плати над 120 000 лв. за лимитирано уиски The Macallan Horizon
Уникалният шотландски сингъл малц е резултат от партньорството между The Macallan и Bentley, и впеча...
Масови ограничения за продажбата на алкохол
Нарушителите ще се наказват с глоба от 200 лева, а при повторност на нарушението - 500 лева
Петзвездната напитка е стояла в дъбови бъчви по-дълго, поради което е станала по-мека
Проучването, проведено от фармацевтичната компания STADA, обхваща 27 000 души в 22 държави
Научните изследвания потвърждават определени промени във вкусовите възприятия по време на полет
Данните сочат, че водката е най-предпочитаната спиртна напитка сред най-младите
Няма ниво на консумация на алкохол, което да се счита за безопасно за здравето, предупреждава СЗО