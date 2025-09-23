Български колекционер плати над 120 000 лв. за лимитирано уиски The Macallan Horizon

Български ценител на премиум напитките се сдоби с една от редките бутилки The Macallan Horizon –

лимитирано сингъл малц уиски, плод на партньорството между The Macallan и Bentley Motors.

Стойността надхвърля 120 000 лв., а премиерата у нас се състоя в The Residence Exclusive Club, който вече осем години работи с марката.

Събитието показа как „традиционно майсторство и авангардни технологии за прецизно инженерство“ могат да се слеят в истинско произведение на изкуството.

Дизайн, който преобръща правилата

„В света на алкохолните напитки всичко е вертикално – от дестилационните съдове до бутилките. Когато разгледахме хоризонталната линия, която заемат автомобилите на Bentley, започнахме да мислим как бихме могли да адаптираме този формат за уиски, което в крайна сметка трябва да се налива и консумира“, разказва Жауме Ферас, креативен директор на The Macallan.

Затова декантерът е проектиран да стои хоризонтално и е изработен от специално стъкло, обградено от елегантна алуминиева лента по стандартите на Bentley.

Скулптурната обвивка е покрита с висококачествена кожа с нисък въглероден отпечатък в кестеняв нюанс, а рамката съдържа рециклирана мед от дестилационните съдове на The Macallan, използвани до откриването на новата дестилерия през 2019 г.

Шест стълба на съвършенството

„Красивият дизайн, който създадохме заедно, и уникалните материали са доказателство за несравнимото майсторство, иновации и креативност, с които The Macallan и Bentley са известни“, допълва Ферас.

В чест на „шестте стълба“ на The Macallan в проекта са вплетени шест ключови материала – от вложката от дъбово дърво в капачката, изработена от една от шестте бъчви, използвани за отлежаването, до фурнира Crown Cut Walnut на Bentley. Всеки елемент е символ на историята и технологичния размах на двете легендарни марки.

Уискито – вкусът на Bentley

„Години наред работим заедно с The Macallan, за да създадем този невероятен първи съвместен продукт, който представя най-доброто от двете марки“, казва Адриан Халмарк, председател и изпълнителен директор на Bentley. „Фокусът ни върху иновативните материали, отразяващи погледа ни към бъдещето, доведе до зашеметяващ резултат – както уискито, така и съда, в който се съхранява. Това е нов еталон за дизайн, материали и качество в тази категория“, допълва той.

Самото уиски е създадено от мастър дистилъра Кирстин Кембъл от шест подбрани шери дъбови бъчви, които внасят собствен характер – богати нотки на сушени плодове и подправки, балансирани с дъб и кожа, типични за света на Bentley, и дълъг, наситен послевкус.

