The Macallan представя в България The Tree of Life в чест на Чарлс Рени Макинтош
Две ексклузивни сингъл малц уискита съчетават майсторството на The Macallan и изкуството - вдъхновено от природата
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Две ексклузивни сингъл малц уискита съчетават майсторството на The Macallan и изкуството - вдъхновено от природата
Тайната на доброто уиски се крие в неговата сложност
Мартин Маквардсън - лицето на Highland Park, ще бъде специален гост на Whiskey Fest Sofia 2025
Уникалният шотландски сингъл малц е резултат от партньорството между The Macallan и Bentley, и впечатлява с хоризонтален дизайн и редки материали
Нaпитĸaтa e oтлeжaвaлa 52 гoдини в дъбoви бъчви oт шepи
Една от 288 бутилки, създадени през бурните години на 40-те, е придобита от местен колекционер
От магазина го упрекнаки
Аукционната къща „Сотбис” организира наддаването
Бутилка от 750 мл Macallan от 1926 г. бе купена за 2 187 500 британски лири
32-годишният е рецидивист
София пощуря по уискито му, щастливците имат бутилка с автограф
Японска дестилерия празнува своята стогодишнина
Инфлацията чувствително е надула цената на гроздовата
Най-ексклузивната серия от най-колекционираното уиски в света ще очаква ценителите от 5 до 8 декември, в галерия „VIVACOM ART HALL Oborishte 5“
Нова технология е разработена в САЩ и Южна Корея, тя разпознава фалшиво уиски
2020 гoдинa e ĸocтвaлa нa пpoизвoдитeлитe зaгyби в paзмep нa $1,55 милиapдa
След големия успех на първата част дестилерията разширява колекцията с още 3 бутилки, вдъхновени от Второто българско царство
Колекцията струва повече от 40 000 паунда и е обявена за продажба.
Тя ще бъде от хартия и ще е напълно рециклируема
Продажбите на шотландско уиски в чужбина нараснаха през 2019 г. с над 4% до 4,9 млрд. паунда (около 6,73 млрд. долара)