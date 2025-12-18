Новото уиски SAVOY - истинско, легендарно, забележително

Тайната на доброто уиски се крие в неговата сложност, във вниманието към посева, в грижата към ферментацията, в умението да се дестилира и във времето, в което отлежава в най-подходящите за него бъчви.

Всичко това може да намерите в уиски SAVOY.

Събирайки се пред камината и разказвайки истории на близки и приятели с чаша в ръка, ние можем да се насладим не само да уникалния му вкус, но и на един приятен спомен.

Но за да разберем същността му, първо трябва да се докоснем до неговата направа.

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ МЯСТОТО

Близостта до морския бряг и уютната котловина, в която се намират нашите златни поля, допринасят за меката зима и прохладното лято в региона. Почвите са с отлични качества за отглеждане на зърно, което допринася за високото му качество.

Пшеницата и ечемика използвани за уиски Savoy преминават през специална каменна мелница, която го раздробява до подходящия размер за по-богата ферментация. Това гарантира правилното концентриране на ароматите и вкусът.

УИСКИ САВОЙ Е ЕЛЕГАНТЕН БЛЕНД, НОСЕЩ ВКУСА НА ТИПИЧНОТО НА МАЛЦОВО УИСКИ

Висококачественият малцов ечемик е блендиран и дестилиран по уникален начин от екипа на дестилерията.

По този начин уискито става богато и впечатляващо, а отлежаването му от поне 3 години в американски дъбови бъчви придава нотки на ванилия, карамел, пушек, мед, плодови и пикантни акценти. Финишът става завършен, мек и запомнящ се.

ПИЕНЕТО НА УИСКИ Е ЦЯЛ РИТУАЛ

Правилният подход на дегустиране може значително да подобри изживяването. Запалените любители често пият уискито си с перфектната температура - 18–20°C. Прекалено студеното уиски „затваря“ ароматите. Прекалено топлото засилва алкохолните нотки.

Смята се, че истинските ценители пият уискито си в специална дегустационна чаша – Glencairn или tulip glass и го предпочитат чисто, силно и естествено. Добавянето на няколко капки вода отваря ароматите му, а с бучка лед бихте могли да го омекотите и да подчертаете сладостта му.

ВДЪХНОВЕНИЕТО ЗАД МАРКАТА SAVOY ИДВА ОТ ДОМА НА САВОИТЕ

Това е една от най-старите и влиятелни европейски династии, чиито корени достигат до XI век. Тази династия е свързана с развитие, реформи, стратегическо мислене и култура. Династията Савой заема ключова роля в европейската история. Нейни представители управляват територии в днешна Италия, Франция и дори Испания. Техният стил се асоциира с изисканост и стабилност – символи, еквивалентни и за марката SAVOY. Днес под нея може да намерите още емблематичната за България Водка SAVOY, джин, ром и дори Текила.

Ето защо любителите на уискито виждат в него не само изискан алкохол, но и културно наследство. Уиски, от което всяка глъдка носи наслада, всяка чаша повод за качествен разговор, всяка бутилка отпечатък във времето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com