Любомир Кулински апелира! Подавайте сигнали при съмнителни храни

По отношение на контрола върху храните годината е добра, а летният сезон приключи нормално. Имало е редки вируси, но извън това всичко е било в рамките на нормалното. Това заяви Любомир Кулински, директор на дирекция „Контрол на храните“ в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), в рамките на форума на в. „Стандарт“ – „ДА! На българската храна“.

Той подчерта, че през предстоящата година агенцията е ангажирала целия си ресурс в контролната дейност. Кулински отправи апел към гражданите да подават сигнали при съмнения за негодни за консумация храни. Това може да става чрез горещия телефон, публикуван на сайта на агенцията, или в съответната областна дирекция по безопасност на храните.

„Моментално ще бъдат взети мерки. Най-важно е здравето на българските граждани“, подчерта директорът на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ.

