Златни храни и напитки! Наградите за агробизнеса

Големите годишни награди за най-устойчивите компании и браншови организации в агробизнеса присъди националната кампания "ДА! На българската храна", която днес проведе 19-ия Коледен форум. Мисията се организира от медия "Стандарт" в партньорство с Министерство на земеделието и сдруженията на земеделския бранш. "Да! На българската храна" е гласът на агробизнеса, най-голямата и най-влиятелна платформа за компаниите в бранша, каза министърът на земеделието Георги Тахов, който връчи част от наградите. Церемонията се състоя в столичния хотел "Маринела"

Със сигурност всяка една компания, която се грижи за продоволствената сигурност на българите, заслужава награда, защото с труда си гарантира, че на това специално за българското семейство място – трапезата, ще има качествена и здравословна храна. Тази година кампанията "ДА! На българската храна" отличи компаниите, които са пример за качество и за онова, което най-много ни липсва в днешното динамично и турбулентно време – устойчивост. Повечето от тях са на 30 и дори повече години. И са пример за упорит труд и постоянство. Те са пазителите на българския вкус и традиции.

Българска пещ

Първата награда бе за хората, които доставят най-святото нещо на българската трапеза – хляба. Хлябът, благодарение на който сме се съхранили като народ. Те не спят нощем и месят брашното с любов. И освен това имат за шеф на браншовата си асоциация най-борбената жена в агробизнеса. Нейният глас не само се чува, но и често задава тона на властта – която и да е тя. Наградата „Българска пещ“ бе за председателя на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева и бе връчена от министър Георги Тахов.

Захарна корона

Всяка сладка хапка, която е излязла от ръцете на техните майстори сладкари е истинско вълшебство и пиршество за вкуса. Тортите им са не само кулинарна, но и художествена магия. Наградата "Захарна корона" бе връчена на Незабравка Наумова от сладкарския цех на ресторант AlekZander от министър Георги Тахов.

Вкусът от Балкана

Една мандра започва работа преди повече от 30 години с производството на кашкавал. Днес гамата от млечни продукти е огромна и е позната в 31 страни под марките „Пършевица“ и „Зоров“. Наградата „Вкусът от Балкана“ бе за Димитър Зоров и бе връчена от народния представител от ДПС-Ново начало Атидже Вели

Майстор на вкуса

Повече от 32 години името Орион е еталон за качество и автентичен български вкус. Компанията работи със затворен цикъл на производство, който предлага на своите клиенти високо качество, достъпни цени и пълна проследимост. Затова и наградата „Майстор на вкуса“ заслужено отиде при Орион. Министър Георги Тахов я връчи на Томислав Папазов.

Златна чаша

С мезетата вървят вината. Една винарска изба гради качество и вкус още от края на 19 век. Братя Минкови. В нея е отразена българската традиция с европейски характер. Наградата „Златна чаша“ за винарска изба „Братя Минкови“ бе връчена от министър Георги Тахов на търговския директор Петър Русев и маркетинг директора Камелия Петкова

Глътка вдъхновение

Тази награда бе за още едно свято нещо на трапезата ни – водата. Компания „Михалково” е един от най-старите производители на бутилирана минерална вода в България. Започва работа през далечната 1956 г. като водата от минералния извор в смолянското село Михалково е по-добра от френската Виши и грузинската Боржоми. Наградата „Глътка вдъхновение“ на „Михалково“ връчи земеделският министър Георги Тахов.

Българският вкус

Едни от най-големите компании, които се занимават с храни и напитки в България членуват в едноименното сдружение. „Храни и напитки България“ работи за прозрачна бизнес среда и възможности за развитие на всички фирми, независимо колко големи са те. Наградата "Българският вкус" бе връчена на изпълнителния директор Яна Стратиева от зам.-министъра на икономиката Дончо Барбалов.

Кетъринг с кауза

Когато става въпрос за храна, за една компания няма невъзможни неща. Тя може да направи вълшебни хапки както да 100 души фирмено парти, така и сандвичи за 10 000 лица, заети с организацията на изборите. Наемат я и за холивудските филмови продукции, които се снимат у нас и за официалните вечери на цар Симеон Втори. Рила Кетъринг получи отличието „Кетъринг с душа“ от зам.-министър Дончо Барбалов.

Компания с иновации

Една компания научи японците не просто да обичат българското кисело мляко, но и да знаят, че то носи здраве – „Ел Би Булгарикум“. Това е единствената държавна компания, която не разчита само на изпитани рецепти, а залага и на съчетаването им с научни изследвания. Наградата „Компания с иновации“ заслужено отиде при "Ел Би Булгарикум", като зам.-министър Дончо Барбалов я връчи на търговският директор Атанас Мишев.

Партньор на бизнеса

От години бизнесът в България има надежден и сигурен партньор в лицето на Българската агенция за експортно застраховане. На нея разчитат всички компании, които изнасят продукцията си извън България. Наградата „Партньор на бизнеса“ бе за председателя на БАЕЗ Стоян Цветков и бе връчена от зам.-министър Дончо Барбалов.

