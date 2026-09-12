Златни храни и напитки! Наградите за агробизнеса
Връчени бяха на 19-ия Коледен форум "ДА! На българската храна"
Следете всички новини, анализи и коментари за Дончо Барбалов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Връчени бяха на 19-ия Коледен форум "ДА! На българската храна"
Икономиката расте сред най-бързите темпове в ЕС, а контролът върху цените става все по-прозрачен
Комисията за защита на потребителите и НАП започват глоби от 50 до 5000 лева за неправилно изписани цени, а при необосновано поскъпване санкциите стиг...
Правителството и регулаторите вече работят паралелно по различни направления
Замърсяването на въздуха в София ще се контролира с новите екостикери с чип
Не обмисляме въвеждане му, нито вдигане на данъците в столицата, обяви зам.-кметът по финанси
Заместник-кметът Дончо Барбалов ще поиска свиване на бюджета заради коронавирусната криза
Ремонтът няма да бъде приет в този вид, предупреди зам.кметът Дончо Барбалов
Дончо Барбалов откри надпреварата
Възложил съм закупуване на над 40 камери, които да следят за движението в бус лентите, съобщи днес заместник-кметът на София Дончо Барбалов...
Бюджетът на Община София скочил от 1,5 млрд. на 1,7 млрд. лева...
Заместник-кметът Дончо Барбалов провери продължаващото реновиране на Първа градска болница...
"Строителните дейности по разширението на бул. "Черни връх" от бул. "Тодор Каблешков" до Околовръстния път днес започнаха". Това съобщи зам.-кметът на...
- Г-н Барбалов, какви са основните параметри на бюджета на столична община и кои са приоритетите в него през тази година?- Размерът на бюджета тази го...
София. Данъчната кампания в София тази година ще започне в началото на февруари, месец по-рано от досегашната практика, за да има повече време граждан...
320,5 млн. лева са приходите на Столична община към края на юли 2014 г. София. 1 200 000 лева са отпуснати за изграждане на дига на река Лесновска пр...
София. „Отбелязваме тенденция на увеличение на приходите с 8 % в Столична община. Към края на май данните показват, че приходите на Столична община са...
София. Притежателите на автомобили, снабдени с катализатор, но без евростандарти, ще ползват догодина 40 % отстъпка вместо сегашните 50 %. Това обяви...
София. „Предложението собствениците на стари коли да плащат по-висок данък е на Министерство на финансите (МФ), то не е на парламентарната ни група"....
В София от доста години се опитваме да увеличаваме събираемостта на местните данъци и такси, а не да увеличаваме размерите им. Така че за мен мотивът,...