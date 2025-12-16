Дончо Барбалов: Мерките срещу спекулата с цените на храните дават резултат

Българската икономика завършва 2025 г. с устойчив ръст от около 3%, което нарежда страната ни сред водещите икономики в Европейския съюз по темпове на растеж. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в рамките на форума на Стандарт „ДА! На българската храна“. Той подчерта, че прогнозите за 2026 г. също са изключително позитивни – България отново се очаква да бъде на второ или трето място в ЕС. По думите му това са резултати, които често остават недооценени, въпреки че са повод за национална увереност и икономическа стабилност.

Хранителната индустрия – гръбнак на икономиката и реална конкуренция на пазара

Особено силен принос за растежа има секторът на хранителната промишленост, в който работят над 73 000 души в повече от 5000 предприятия. Този сектор създава около 14% от добавената стойност в индустрията и е сред стратегическите за страната. Барбалов подчерта, че държавата обръща специално внимание на развитието му, включително чрез политики за повишаване на конкурентоспособността. В този контекст инициативата „Магазин за хората“ се откроява като реална мярка за засилване на конкуренцията и подкрепа на българските производители, с очакване през следващите месеци нейното присъствие на пазара да се разширява.

Прозрачни цени и активен контрол срещу спекулата

Министерството на икономиката и индустрията работи паралелно и по темата за цените. От началото на октомври функционира платформата „Колко струва“ към Комисията за защита на потребителите, в която големите търговски вериги ежедневно публикуват данни за десетки хиляди стоки. Независимо от различните оценки за платформата, според Барбалов най-важното е, че информацията вече е публична и достъпна – всеки потребител може да проследява цените и техните промени във времето. Успоредно с това, със съдействието на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, се следят и цените на едро на седмична база, което позволява ранно откриване на необосновани движения и навременна реакция от страна на регулаторите.

С въвеждането на еврото от януари се очаква тази прозрачност да се запази и след изтичането на действието на Закона за еврото през лятото на 2026 г. Целта е потребителите да продължат да имат ясна представа за цените на едро и дребно и така да се ограничи спекулата и неоправданите надценки.

Доходите растат по-бързо от инфлацията

Икономическите данни показват и още една положителна тенденция – средногодишната инфлация в България е около 3%, докато ръстът на доходите надхвърля 13%. Това означава реално увеличение на покупателната способност с над 10 процентни пункта. Според Барбалов това е ключов аргумент в разговорите с потенциални инвеститори, пред които България вече се представя не като страна на евтината работна ръка, а като икономика с висока добавена стойност, подготвени кадри и стабилна среда за развитие.

