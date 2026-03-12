Погнаха пазара на горива за изкуствено напрежение в цените

Комисията за защита на конкуренцията извършва засилен мониторинг на пазара на горива на фона на опасения от поскъпване и възможни злоупотреби с господстващо положение. Това заяви пред Нова телевизия заместник-председателят на комисията Жельо Бойчев.

По думите му към момента няма категорични доказателства за спекулативни практики при горивата, но институцията продължава да събира информация от различни държавни органи. Паралелно с това КЗК анализира и цените на основни хранителни стоки, където вече са установени сериозни деформации.

Разследване на пазара на горива

Бойчев припомни, че секторът на горивата традиционно е под наблюдение на регулатора заради установени в миналото нарушения.

„Секторът винаги е под мониторинг и наблюдение от наша страна. На база на констатираните нарушения във времето, включително антиконкурентно поведение на най-големия играч на пазара – групата компании на „Лукойл“, си позволихме да дадем препоръки и предупреждения“, посочи той.

По думите му комисията вече е образувала производство във връзка с поведението на компанията.

„Още от миналото лято бяхме сезирани за поведението на „Лукойл“ в България и в момента имаме открито производство. Компанията има доминиращо положение на пазара на търговията на едро и на практика определя ценовата политика. Констатирали сме т.нар. ценова преса върху конкурентите – практика, която ограничава конкуренцията“, заяви Бойчев.

Бариера за достъп до инфраструктура

Според КЗК друго нарушение, установено в сектора, е ограничаването на достъпа до ключова инфраструктура.

„Става дума за отказ или ограничаване на достъпа до пристанищни терминали, до данъчни складове, до инфраструктура и до нефтопродуктопровода, по който се транспортират горива. Това създава огромна бариера за други икономически оператори и възпрепятства конкуренцията“, каза заместник-председателят на комисията.

Той отбеляза, че ситуацията на пазара има и нов елемент, след като от ноември държавата е назначила особен управител в компанията.

„Виждаме и от изслушването на особения управител, че той е заявил готовност да се съобрази с препоръките на комисията, защото не желае компанията за трети път да бъде санкционирана. До момента наложените санкции са за над 262 милиона лева“, посочи Бойчев.

Постоянен контрол върху цените

По отношение на текущото движение на цените на горивата Бойчев подчерта, че комисията извършва постоянен анализ.

„Поискали сме информация от Националната агенция за приходите за динамиката на цените на бензин А95 и дизел в различни градове. Изискали сме данни и от Агенция „Митници“ за количествата, които влизат в страната. Правим постоянен мониторинг на пазара“, каза той.

Към момента комисията не отчита доказателства за спекулативни действия.

„В пазар, в който има ясно доминиращ играч, по-рядко се наблюдават съгласувани практики между много компании. По-скоро рискът е от злоупотреба с господстващо положение или от задържане на количества, за да се създаде изкуствено напрежение на пазара. Именно за такива действия следим“, подчерта Бойчев.

Той допълни, че търговията с горива е силно регулирана.

„Бензинът и дизелът са акцизни стоки, които се движат през данъчни складове. Ясно се вижда кога влиза суровината, на каква цена се продава на едро и какви количества се пускат на пазара“, обясни той.

Възможни мерки при рязък скок на цените

Заместник-председателят на КЗК коментира и идеята за евентуално въвеждане на таван на цените на горивата.

„Таванът на цените е крайна мярка. Тя е възможна от гледна точка на правилата за конкуренция, но предполага сериозно изкривяване на пазара и риск за функционирането му. Освен това трябва да се прилага хоризонтално за всички икономически оператори и да има ясно ограничен във времето характер“, заяви той.

Според него първо трябва да се търсят решения на европейско ниво.

„Първото решение трябва да бъде на ниво Европейски съюз. Има координационна група по нефт и нефтени продукти към Европейската комисия, в която България участва. След това могат да се обсъждат конкретни национални мерки“, допълни Бойчев.

Сериозни деформации при цените на храните

Бойчев коментира и секторния анализ на храните, който показва сериозни проблеми в ценовата верига.

„В секторния анализ на храните установихме тежки деформации. От една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга – производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата“, каза той.

Според анализа основният проблем е в последния етап – търговията на дребно.

„Констатирали сме надценки от 60, 70, 80, дори 90 процента. Тоест продукт, който струва 10 лева на доставна цена, може да се продава за 17, 18 или дори 19 лева“, посочи Бойчев.

По думите му освен търговската надценка проблем са и допълнителните условия, които големите търговски вериги поставят на доставчиците.

„Често производителите са принуждавани да дават различни отстъпки – за маркетинг, логистика и други услуги. Това също влияе върху крайната цена. Но проблемът е, че производителите рядко подават сигнали, защото се страхуват, че ще загубят достъп до пазара“, обясни той.

От комисията вече са започнали нови анализи и събират информация за договорите между производители и търговски вериги.

„Изискали сме информация от големите вериги за начина им на ценообразуване, за цените на доставките и договорните им отношения с производителите. Именно така се стига до доказателства за подобни практики“, заключи заместник-председателят на КЗК.

