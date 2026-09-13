Погнаха пазара на горива за изкуствено напрежение в цените
КЗК събира данни от НАП и Агенция „Митници“, докато разследва доминиращата роля на „Лукойл“
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КЗК събира данни от НАП и Агенция „Митници“, докато разследва доминиращата роля на „Лукойл“
Жельо Бойчев и Нона Йотова аут от листите
„България има нужда от промяна. Има нужда от разговор за корупцията и злоупотребата с власт. Ние ще го изнесем с искания вот на недоверие." Това заяви...
Половината щаб на Ирина Бокова, който работи по кандидатурата й за шеф на ООН, е съставен от бивши сътрудници на "Държавна сигурност". В това е убеден...
Жельо Бойчев от БСП заяви в ефира на бТВ, че "явяването на г-н Кадиев на местните избори по никакъв начин не повишава шансовете на БСП за добро предст...
Цялата регулаторна и нормативна база за ЕРП-тата трябва да бъде променена, а не само да се въвежда повишаване на санкциите за ЕРП-тата при надвишени с...
"Съвсем нормално е новият председател на БСП да избере своя екип." Това заяви депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Жельо Бойчев пред Дарик радио по повод...
"БСП е алтернатива на ГЕРБ чисто политически, но имаме прекалено много различия в момента, за да ви кажа, че решение като това да управляват заедно е...
София. Депутатът от БСП Жельо Бойчев подкрепи от ефира на „Тази сутрин" по бТВ тезата, около която се обединиха през уикенда социалистите и ДПС на сем...
София. "Обръщаме тенденцията и влизаме в един обратен тренд на намаляване цената на тока. Това е част от многото мерки, които ще направим", каза депут...
София. Протестиращи целиха с домати и заливаха с вода депутата от БСП Жельо Бойчев, който излязъл от парламента да пие кафе с приятел. Протестиращите...
София. "Нарушенията в ползването на „Авиоотряд 28" са пробив в системата на националната сигурност", определи в ефира на ТВ7 ползването на отряда наро...
София. "Голямото предизвикателство пред кабинета на Пламен Орешарски е да се изведе енергетиката от тежкото положение, в което се тя намира." Това зая...
София. Общинските съветници от БСП в София поискаха отстраняване от поста зам.-председател на градския парламент на проф. Вили Лилков. До крайната мяр...
София. Кандидати за народни представители от Коалиция за България участваха в представянето на резултатите от детайлно изследване върху младежката бе...
София. Здравейте сърца червени. С тези думи водачът на листата на Коалиция за България в 24 МИР в София Петър Курумбашев се обърна към хилядите симпат...