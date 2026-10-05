Кошмар в Бургас, летят патрулки

Катастрофа с участието на три автомобила - Mercedes C-класа, Volkswagen и Nissan, блокира снощи движението по главния път от Бургас в посока кв. „Сарафово“.

Инцидентът е станал на броени метри преди Северния обход, съобщава "Флагман".

За щастие, по първоначална информация няма пострадали или ранени, а щетите са само материални.

На мястото но инцидента е имало екип на „Пътна полиция“, който регулирал трафика, както и пътна помощ, която започнала да изтегля смачканите коли една по една, за да освободи платното.

Очевидци разказват, че картинката на пътя е била изключително странна – Nissan-ът се е озовал в насрещното пътно платно, движещо се от Бургас. Именно по него и по Volkswagen-а са най-сериозните поражения. Всички въздушни възглавници са се задействали. Mercedes-ът се е разминал с минимални щети.

Предстои органите на реда да установят причините за тежката катастрофа и кой е виновен за опасната каскада.



