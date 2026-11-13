Надежда след кошмара на „Тракия“. Лекарите с важна новина

Четирима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ ще бъдат изписани днес от болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Състоянието им е добро и вече няма опасност за живота им, съобщи началникът на отделението по гръдна хирургия д-р Недялко Драгнев. На четвъртия ден след трагедията обаче битката за останалите тежко ранени продължава. Най-сериозно остава състоянието на 62-годишен румънски гражданин, който е в изкуствена кома и на апаратно дишане.

Четирима пациенти вече могат да се приберат у дома

„Днес изписваме четирима от пострадалите - двама от гръдна хирургия и двама от ортопедия. Състоянието им е добро. Разбира се, предстои последващо възстановяване, но то вече не носи риск за живота им“, заяви д-р Драгнев.

Сред пациентите, които се очаква да напуснат болницата, са три жени от град Левски, съобщи БНР. Лечението им ще продължи в домашни условия, след като лекарите са преценили, че не се нуждаят от по-нататъшен болничен престой.

В лечебните заведения в Бургас, Сливен, Ямбол и София продължават да се грижат за десетки пострадали. По данни на БНТ към сутринта в петък 35 души все още са на болнично лечение, като трима са в тежко състояние.

Опитват да събудят румънеца от изкуствената кома

Най-сериозни остават притесненията за 62-годишния румънски гражданин, настанен в реанимацията на „Сърце и мозък“. Той е получил множество травматични увреждания на гръдния кош и белия дроб.

„В момента е в реанимация, все още е интубиран и под изкуствена кома. Вчера направихме контролен скенер и контролна бронхоскопия. Радостното е, че няма допълнителни усложнения“, обясни д-р Драгнев.

Лекарите планират днес да направят опит за извеждането му от изкуствената кома. Ако състоянието позволява, ще бъде премахната и тръбата, чрез която се осъществява апаратното дишане, за да се провери дали пациентът може да диша самостоятелно.

„Рисковете все още остават сериозни, защото травмата е доста тежка, с множество травматични увреждания на гръдния кош и белия дроб. Продължаваме да полагаме максимални усилия“, подчерта началникът на гръдната хирургия.

Още ранени чакат изписване

В бургаската болница „Дева Мария“ остава с опасност за живота и 42-годишен мъж с травма на далака. В Ямбол след лекарските прегледи се очаква да бъде взето решение за изписването на още четирима пострадали от отделенията по ортопедия и хирургия. Една пациентка остава под наблюдение в стабилно състояние.

Междувременно броят на жертвите на катастрофата достигна 12, след като в четвъртък в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен почина още един от тежко ранените. В същата болница продължават да се лекуват 15 души, чието състояние е стабилно.