Нова смърт след трагедията на „Тракия“. Жертвите вече са 12

Още един човек загуби живота си след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. През нощта в сливенската болница „Д-р Иван Селимински“ е починал най-тежко пострадалият пациент, който беше настанен в реанимацията. Така броят на жертвите на трагедията край пътен възел „Зимница“ достигна 12 души. Черната вест съобщи пред БНР директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Двама пострадали в Бургас остават с опасност за живота

Починалият мъж беше в най-тежко състояние сред пациентите, приети в сливенската болница след катастрофата във вторник. Той беше получил множество травми и се намираше под непрекъснато наблюдение в реанимацията. Въпреки усилията на лекарите животът му не е могъл да бъде спасен. От лечебното заведение съобщиха, че състоянието на останалите пострадали, които продължават лечението си там, е стабилно.

Тревожни остават новините от Бургас, където двама от ранените са с опасност за живота. Състоянието на 62-годишния румънски гражданин, настанен в болница „Сърце и мозък“, се е влошило. Мъжът е поставен в медикаментозна кома и е на апаратна вентилация заради тежките травми, получени при сблъсъците.

В реанимацията на болница „Дева Мария“ е преместен и 42-годишен мъж, чието състояние също буди сериозно безпокойство. Медицинските екипи продължават интензивното лечение и наблюдението на двамата пациенти. По-добри са новините от Ямбол, където петимата пострадали, настанени в местната болница, са в добро състояние, съобщи заместник-директорът д-р Валентин Вълчев.

Самуилово погребва четирима от загиналите

Днес е особено тежък ден за сливенското село Самуилово, което изпраща четирима свои жители, загинали при катастрофата. Сред жертвите са съпрузи и възрастната майка на жената, които пътували за медицински преглед. Четвъртият загинал е млад баща, тръгнал за работа, който оставя съпруга и дете на година и пет месеца. Загубата на четиримата потопи цялото село в траур.

По предложение на кмета на Сливен Стефан Радев Общинският съвет ще разгледа отпускането на еднократна финансова помощ за близките на загиналите. Предвижда се наследниците на всяка от четирите жертви да получат по 2000 евро за посрещане на неотложните разходи. Сливенската митрополия също обяви готовност да подпомогне почернените семейства.

Двете верижни катастрофи станаха на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ при гъста мъгла и силно ограничена видимост. В сблъсъците участваха общо 86 превозни средства, а десетки хора бяха ранени. Разследването на причините за трагедията продължава.