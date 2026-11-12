Нова неприятна изненада с цената на природния газ за декември

Ново сериозно поскъпване на природния газ се задава в навечерието на зимата. Булгаргаз предлага цената на синьото гориво през декември да се увеличи с 14,38% спрямо ноември. Дружеството е внесло заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което иска един мегаватчас да струва 66,83 евро без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Окончателното решение ще бъде взето от енергийния регулатор.

Исканото увеличение идва след значителен ценови скок през ноември. Тогава КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас, което представляваше поскъпване с 32,52% спрямо октомври. Ако новото предложение бъде одобрено, само за два месеца природният газ ще е поскъпнал с над 50%.

В разчетите на Булгаргаз за декември са включени доставките по дългосрочния договор с Азербайджан, които покриват близо една трета от потреблението в страната. Останалите количества ще бъдат осигурени чрез внос на втечнен природен газ от Турция и Гърция, както и чрез добив от подземното газохранилище в Чирен.

От дружеството уточняват, че в предложената цена е заложена намалена такса към турската компания Боташ за количествата газ, които ще бъдат внесени през южната ни съседка. Ценообразуването отчита също движението на международните газови пазари и договорените доставки за последния месец на годината.

Предстои КЕВР да проведе обществено обсъждане на заявлението, след което ще определи окончателната цена за декември. Тя ще бъде валидна за доставките на Булгаргаз към крайните снабдители и топлофикационните дружества, като не представлява директно крайната цена за битовите потребители.