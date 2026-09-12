МВнР разкри истината за разговора с Иран
Телефонният разговор между външните министри е бил поискан от България още в началото на юли, втори контакт не е имало
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Телефонният разговор между външните министри е бил поискан от България още в началото на юли, втори контакт не е имало
По отношение на план-сметката той заяви, че най-разумно би било бюджетът за 2026-а година да бъде направен от следващото редовно правителство
Велислава Делчева настоява за незабавна строителна забрана и спасяване на единствената естествена влажна зона в София
Срещата на върха се провежда в момент, когато Китай е постигнал голям напредък в образованието на нежния пол
Помоли да се вслушат в съветите
Искането обхваща изпълнението на 59 етапа и цели, от които 20 бяха свързани със законодателни промени
Даже имат светкавична готовност за действия
В началото на годината парламентът отказа да свали имунитета на Марио Рангелов
Загубата е на около 15 на 100 от учебното време
20 от най-добрите тенисисти и тенисистки изпратиха писмо директно до организаторите на турнирите от Големия шлем
Свързан е с участието на българите в клубовете ни
Прокурорите от СГП са изложили допълнителни аргументи за исканията си
Съдът остави под стража обвиняемата, която е направила самопризнания
Искането е внесено още на 13 декември
Наказателното производство ще бъде възобновено и разследването ще продължи
Конституцията не уточнява срокове за връчване на мандатите
Aнгажиментът ни е абсолютно твърд, заяви Йордан Цонев
Заместник-кметът по финанси Иван Василев беше категоричен, че няма да подаде оставка
Какво предложение направи собственикът на сините
Духовете по тази тема се разбуниха миналата седмица заради искане на преместване на паметника