Омбудсманът срещу бетона! Битката за Боянското блато влиза в решаваща фаза

Единствената естествена влажна зона в София – Боянското блато – е на прага на изчезване. Омбудсманът Велислава Делчева поиска от Столичната община незабавни действия за спиране на застрояването, определяйки случая като спешен екологичен риск за южната част на града.

Сезиране на общината и искане за строителна забрана

Делчева официално сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект Богдана Панайотова и председателя на комисията по устройство на територията в СОС Севделина Петрова. Тя настоява за изготвяне на спешно становище и предприемане на действия за спасяване на екосистемата.

„Препоръката ми е за служебно изменение на действащите устройствени планове, за да се установи траен статут на защита на Боянското блато, което изпълнява важни екологични и предпазни функции“, пише Делчева. Според нея е необходимо да се оцени и хидрогеоложкият риск при издаване на визи за проектиране и разрешения за строеж, за да не бъдат допуснати трайни щети върху терена.

Гражданите са гласът на Боянското блато

Омбудсманът е сезирана по случая от Сдружение „Защита на Боянското блато“, което алармира за активни строителни дейности в района. Представителите на организацията настояват за спешни мерки и напомнят, че това е единствената останала естествена влажна зона в рамките на София.

Гражданите припомнят, че още през 2021 г. и октомври 2025 г. са внесли предложения в общината за строителна забрана и промяна в устройствения план. Изследване, възложено на „Софияплан“, е доказало, че територията е с висока екологична стойност и приютява над 140 вида птици, част от които са застрашени и защитени.

Експертни данни, игнорирани с години

Още през 2022 г. Общинският експертен съвет е приел хидроложки изследвания, доказващи наличието на постоянен воден обект в зоната на блатото. Въпреки това строителните интереси продължават да натискат за реализиране на проекти в района.

Сдружението внесе и подписка с над 1500 подписа, с която гражданите настояват за промяна в устройствения план и спешна защита на екосистемата. Делчева настоява, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), за незабавно спиране на изкопните дейности и налагане на временна строителна забрана, докато компетентните органи не се произнесат окончателно.

Протест и извънредно заседание на СОС

Темата ще бъде разгледана на извънредно заседание на Комисията по устройство на територията към Столичния общински съвет в понеделник, 20 октомври, от 10.00 ч. В същия ден Сдружение „Защита на Боянското блато“ организира мирен протест пред сградата на общината с искане за окончателна защита на територията.

Боянското блато се превръща в символ на сблъсъка между природата и строителния натиск в София. След десетилетия бездействие от страна на институциите, този път гражданите и омбудсманът изглеждат решени да не позволят последната влажна зона на столицата да бъде заличена под бетон.

