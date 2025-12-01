Тъмница в София. Няма връзка с протеста

Центърът на София потъна в мрак. В района около СУ „Св. Климент Охридски” няма осветление нито по улиците, нито в обществените сгради, нито в жилищните блокове. Майсторите на сглобките от ПП-ДБ, за които фактите нямат никакво значение, вeднага пуснаха през медийната си машина димката, че токът бил умишлено изгасен заради протеста.

Е, оказа се, че това е фейк новина. Причината за мрака не е свързана с протеста в столицата. От електроразпределителното дружество посочиха пред БТА, че са изключени изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София. Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени.

Според кмета на район "Средец" Трайчо Трайков електрозахранването ще бъде възстановено след 22 ч.

