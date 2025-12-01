Извънреден ход за метрото в София

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община.

От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.

Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г.

