Извънреден ход за метрото в София

Спешно решение заради увеличения поток пътници

01 дек 25 | 21:43
Агенция Стандарт

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община.

От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.

Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г.

Автор Агенция Стандарт

