Ново ограничение на движението в София заради метрото

От 15 февруари до 15 август се забранява движението по южното платно на бул. „Владимир Вазов“ в участъка между улиците „Поп Груйо“ и „Поручик Георги Кюмюрджиев“. Ограничението е във връзка със строителството на нов участък от метрото, съобщиха от Столична община. Трафикът ще бъде организиран двупосочно в северното платно на булеварда.

За същия период се въвеждат промени в градския транспорт. Тролейбусни линии 1 и 3 ще се движат до спирка „Пътностроителна техника“. В посока ж.к. „Левски Г“ те ще тръгват съответно от Пета градска болница и УМБАЛ Св. Анна, като ще преминават по временен маршрут през локалното платно на булеварда и ул. „Бесарабия“. В обратна посока ще потеглят от същата крайна спирка и ще се включват обратно в редовните си трасета.

Промени се въвеждат и при автобусни линии 12, 14 и 119 в посока изход от София, които ще бъдат отклонявани по улиците „Летоструй“ и „Ген. Инзов“. Автобус 78 към Централна ж.п. гара ще преминава по ул. „Ген. Инзов“ и „Поручик Георги Кюмюрджиев“. Линия 120 и нощната линия N3 в посока „Левски Г“ също ще се движат по изменен маршрут през същите улици след кръстовището „Летоструй“ - „Станислав Доспевски“ от Зоопарка.

Ще бъдат разкрити временни двупосочни спирки на ул. „Ген. Инзов“ при кръстовищата с улици 565 и 574. Закриват се спирките „Ул. Станислав Доспевски“ и „Бл. 11 ж.к. Левски В“.

Създава се и временна автобусна линия 1ТБ, която ще свързва „Левски Г“ със метростанция „Хаджи Димитър“, като ще спира на всички съществуващи спирки по трасето.

В началото на седмицата започнаха строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия Г. С. Раковски, част от проекта за разширение на третата линия на столичното метро.

