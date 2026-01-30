Падна и последната пречка пред завършването на ключов софийски булевард

Административният съд-София-град премахна последната правна пречка пред довършването на един от най-важните столични инфраструктурни проекти – бул. „Тодор Каблешков“. Новината беше съобщена от бившия главен архитект на София Богдана Панайотова, която обяви, че с определение от 28 януари съдът е потвърдил предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, заради който строителството беше блокирано с години.

Булевардът е изграден на около 95 процента и, заедно с връзката си с бул. „Филип Кутев“, е ключов елемент от третия градски ринг на София. Строителството започна по време на управлението на Йорданка Фандъкова, но без да са финализирани всички отчуждителни процедури. Именно отказът на собствениците на един от частните имоти по трасето да съдействат доведе до спирането на проекта.

Спорният терен се намира в участъка близо до кръстовището с бул. „Черни връх“, където в момента функционират автомивка и търговски обект. Предишната процедура по отчуждаване беше отменена от съда заради изтекъл 10-годишен законов срок, в който Столична община е трябвало да приключи действията си. Това на практика върна проекта в изходна позиция и замрази довършването му.

С последното решение от 28 януари съдът се произнася окончателно, което означава, че Столична община вече може да пристъпи към изплащане на обезщетението, издаване на разрешение за строеж и реално възобновяване на строителните дейности. По думите на Богдана Панайотова разрешението за строеж с предварително изпълнение влиза в сила три дни след издаването му, след което може да започне работа на терен.

Бившият главен архитект подчерта, че в момента всичко зависи от администрацията на Столична община и че довършването на бул. „Тодор Каблешков“ е напълно реалистично в рамките на месеци. Според нея това е резултат от последователна и професионална работа по процедурите, водени от екипа на Направление „Архитектура и градоустройство“, с ясна цел – защита на обществения интерес и завършване на стратегически важен градски проект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com