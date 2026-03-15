Политика

Бонев смаза Терзиев: София е по-мръсна и плаща по-скъпо за боклука!

„Спаси София“ обвинява кмета, че е допуснал монопол и провал в почистването на града

Снимка: БТА
15 мар 26 | 11:19
607
Иван Ангелов

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев отправи остри обвинения към кмета на София Васил Терзиев заради управлението на системата за почистване на столицата. По думите му обещаната „битка с мафията в боклука“ е довела до обратния резултат - по-високи цени, концентрация на пазара и по-мръсен град.

„София е по-мръсна“

„София е по-мръсна. Това е резултатът от фамозната битка срещу мафията. Тя завърши с по-високи цени, с една фирма, която на практика монополизира почистването, а в крайна сметка градът е по-мръсен“, заяви Борис Бонев.

Той обвини столичната администрация, че е пропуснала ключово време за подготовка на обществените поръчки и не е изградила собствен общински капацитет за управление на дейностите. „Пропусна се изключително много време за подготовка на обществените поръчки. Не се изгради общински капацитет.“

„След толкова много биене в гърдите как ще борим мафията в боклука, резултатът е, че „Титан“ на Праховеца и Гърнето взеха половин София“, каза Бонев.

Според него твърдението на общината, че е постигната добра цена от 285 лева на тон за обработката на отпадъците, е подвеждащо. Той припомни, че първоначално в обществената поръчка е била заложена прогнозна цена от 166 лева на тон, която е включвала по-високи изисквания за почистване и по-високи санкции.

„Заради липсата на максимална цена се стигна до опита да бъдат извити ръцете на софиянци с предложение от 400 лева на тон“, заяви той.

Бонев определи договорената цена като провал за столичната администрация. „Даваш висока цена, другият – общината дава ниска цена и се срещате по средата. Стискате си ръцете - колко удобно.“

„285 лева на тон, което Терзиев и екипът му представиха като голяма победа, за мен е тотален провал“, заяви лидерът на „Спаси София“.

Транспортът и обещаните инвестиции

Борис Бонев коментира и ситуацията в столичния градски транспорт. По думите му след решението на правителството за увеличение на заплатите в сектора с 5 процента не се очаква стачка, но проблемите далеч не се изчерпват само със заплащането.

Той подчерта, че е необходимо сериозно подобряване на условията на труд и модернизация на системата.

Бонев припомни, че преди две години екипът на „Спаси София“ е разработил програма за модернизация на градския транспорт на стойност над 1 млрд. и 100 млн. лева. Тя предвижда закупуване на нови трамваи, тролейбуси и електробуси.

Според него, въпреки че в Столичния общински съвет е била осигурена подкрепа за теглене на заем от 400 млн. лева за тези инвестиции, кметът Васил Терзиев не е внесъл необходимия доклад за реалното им стартиране.

Разривът между „Спаси София“ и Терзиев

Бонев заяви, че отношенията между „Спаси София“ и кмета на столицата са се влошили не по лични причини, а заради разминавания в управленските цели. „Ние влязохме в тази коалиция и подкрепихме Васил Терзиев не защото харесваме дълбоките му сини очи.“

„Подкрепихме го, защото имахме ясни цели, програма и план - от ревизия на ГЕРБ до конкретни инвестиционни проекти за София“, заяви Бонев.

По думите му, след като тези цели не са започнали да се изпълняват, партията е решила да напусне управляващата коалиция в столицата. „Когато направихме всички възможни професионални и коалиционни опити тези неща да се случат, но те не се случваха, ние нямаше как да останем в такава конфигурация.“ „Затова предпочетохме да излезем в опозиция“, заяви Бонев.

Според него този ход е позволил на „Спаси София“ да започне да предлага по-смели реформи в Столичния общински съвет, без да се съобразява с „бавното и неамбициозно темпо на администрацията“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай