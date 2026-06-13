Искат блокада на 6 квартала в София след мелето на Челопешко шосе
Настояват МВР да проверява скъпите коли в „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“
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Настояват МВР да проверява скъпите коли в „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“
Предложението е на общинския съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов
„Спаси София“ обвинява кмета, че е допуснал монопол и провал в почистването на града
Липсата на структура и яснота в управлението създава среда, благоприятна за злоупотреби
Преди седмица от "Спаси София“ подновиха инициативата си за осигуряване на нощен обществен транспорт
Вчера Бранчевски бе възстановен на поста кмет с решение на Върховния административен съд
35 нови хибридни тролейбуса
Никой не се изживява като опозиция - нито в коалицията, нито в управлението, каза Васил Терзиев
Относно днешния избор на състави на постоянните комисии
Не може най-голямата група в СОС да остане без нито една важна комисия, каза Бонев
За нас това не е проблем. Това е един от сценариите, който разглеждаме, каза той
Несериозни са досегашните предложения за временен председател, на ротационен принцип и всякакви други варианти
Какво става
Ще водим разговори по политики и приоритети, каза той
Трябва да бъда председател на СОС, заяви лидерът на „Спаси София”
Той смята себе си за подходящ за позицията председател на Столичния общински съвет
Според него борбата между кандидатите не е лична, а за гласовете на софиянци
Аз продължавам битката, за да бъда кмет на всички софиянци, заяви той
Постигнахме много добър резултат, коментира той
Местната коалиция ПП-ДБ (Спаси София) закри кампанията си за изборите със събитие на НДК