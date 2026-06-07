Искат блокада на 6 квартала в София след мелето на Челопешко шосе

Борис Бонев поиска шест квартала на София да бъдат поставени под засилен контрол поне за една година след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души, а десетки бяха ранени. Лидерът на „Спаси София“ предложи МВР да съсредоточи проверки в „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“.

По думите му всеки скъп автомобил в тези райони трябва да бъде спиран и проверяван, защото там според него живеят голяма част от хората, които се държат безнаказано на пътя. Бонев направи изказването в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Твърди мерки в конкретни райони

„Имам предложение към министъра на вътрешните работи - за следващата 1 година шест квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки скъп автомобил да бъде проверяван“, заяви Бонев.

Той посочи поименно кварталите „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“, като ги описа като места, в които според него трябва да се прави системна профилактика. Лидерът на „Спаси София“ твърди, че именно от подобни среди излизат хората, които „газят по улиците“ и са готови да влязат в конфликт при най-малък повод.

Бонев обвърза предложението си със случая на „Челопешко шосе“, но го представи като част от по-широк проблем. Според него тежките катастрофи не са просто резултат от липса на камери или лоша инфраструктура, а от групи хора, които отдавна са известни на институциите.

Местата за гонки се знаят

Бонев заяви, че местата за незаконни гонки в София не са тайна и че информация за тях може да се открие дори във форуми. „Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, всички ги знаят. Има ги във форуми, те се хвалят сами“, каза той.

По думите му не са нужни „чутовни мерки“, за да бъдат установени хората, които карат с много висока скорост по градски и извънградски пътища. Бонев твърди, че тези шофьори често управляват скъпи автомобили и са познати на полицията.

„Те карат скъпи коли, много често са сътрудници и информатори на полицията. Занимават се с престъпления и наркотици“, заяви той. Според него, ако МВР не започне да действа по-твърдо, подобни трагедии ще продължат.

Скъпите коли като знак за проверка

Бонев настоя, че контролът трябва да се насочи към хората със скъпи и мощни автомобили - ферарита, макларъни, тунинговани беемвета и мерцедеси. Той описа предложените шест района като комбинация от „три скъпарски квартала“ и „три ромски квартала“ на София.

В същото време лидерът на „Спаси София“ подчерта, че проблемът не бива да се свежда до етнос. Той даде пример със случая със Семерджиев, който уби две млади жени на бул. „Черни връх“, като посочи, че не всички подобни тежки инциденти са свързани с хора от ромски произход.

„Това е проблем на един слой хора, които са се самозабравили и които твърде дълго време са били толерирани от полиция и други институции“, каза Бонев. Той допълни, че познава много роми, които са образовани, работят и нямат нищо общо с подобни прояви.

Удар към МВР, не към общината

Бонев заяви, че общината има ангажимент да осигурява видеонаблюдение и добра инфраструктура, но в случая с „Челопешко шосе“ това не е достатъчно обяснение. По думите му, щом гонка е организирана на път с дупки, проблемът не може да се търси само в настилката.

„Работа на полицията е не да се крие в храстите, а да си върши работата“, каза той. Според него булевардите в София, на които се правят гонки, са известни и не са повече от десет.

Лидерът на „Спаси София“ настоя, че МВР трябва да присъства именно там, където рискът е ясен, а не да реагира след трагедиите. Според него хората, които са известни на полицията, трябва да бъдат проверявани, санкционирани, арестувани при основания и лишавани от възможността да използват автомобилите си като демонстрация на безнаказаност.

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