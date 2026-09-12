САЩ готви удар, какъвто Иран не е виждал
Блокадата може да остане безсрочно, докато Вашингтон подготвя нов пакет за икономическо задушаване на Техеран
Следете всички новини, анализи и коментари за Блокада. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Блокадата може да остане безсрочно, докато Вашингтон подготвя нов пакет за икономическо задушаване на Техеран
Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
Така ще продължава през целия сезон
Настояват МВР да проверява скъпите коли в „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“
През протока обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ
Сенатът спря ключово финансиране, а критиците нарекоха балната зала "символ на разточителството"
Национален протест избухва заради скока на „Гражданска отговорност“
Протестът на производителите от Серес може да затвори граничния пункт за два дни
Новото предложение е предадено на САЩ от Пакистан
Страната обаче няма излаз на него
Американската флотилия е блокирала движението на всички плавателни съдове от и към пристанищата в Иран
През първите 24 часа нито един кораб не е успял да премине през блокадата
Тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага
Войната, която отне живота на хиляди хора и разтърси световните пазари, навлезе в седмата си седмица.
Недоволството е заради съмнения за непрозрачни разходи за стотици милиони левове
Затворено въздушно пространство и паника в разгара на туристическия сезон
Спират движението край Телиш в памет на Сияна и всички жертви
Превозвачи се бунтуват срещу правило на ЕС, опашки и хаос за тежкотоварния трафик
Опашката стигна 16 километра, трафикът остава непредвидим
След срещата с премиера Мицотакис