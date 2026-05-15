Мотористи блокират пътища и магистрали в цялата страна

Мото ентусиасти от цялата страна излизат тази вечер на национален протест срещу рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“, като се очакват блокади на ключови пътни артерии, магистрали и входно-изходни точки в редица градове.

Демонстрациите са насрочени за 18:00 ч. и според организаторите ще бъдат с граждански характер, но се очаква сериозно затруднение на трафика в различни части на страната.

В София мотористите ще се съберат пред катедралният храм „Св. Александър Невски“, а движението по централни улици ще бъде временно ограничено.

В Пловдив протестиращите планират блокада на кръговото кръстовище между Пазарджишко шосе и Околовръстния път. Акции са предвидени още пред Дунав мост, на изхода на Бургас към квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора.

Мото общността настоява за промени в системата на застраховането, включително въвеждане на сезонни и краткосрочни полици за мотористите, които използват машините си основно през топлите месеци.

Сред исканията е и застраховките да се определят според реалния рисков профил на водачите и действителния годишен пробег, а не по единен модел за всички.

Заради нарастващото напрежение Комисията за финансов надзор и омбудсманът вече обявиха готовност за законодателни промени, които да позволят въвеждането на сезонна „Гражданска отговорност“ за мотористите.

