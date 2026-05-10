Без големи опашки по границите, движението при Русе се регулира заради ремонт

Шофьорите обаче трябва да бъдат внимателни за временната организация на Дунав мост

10 май 26 | 8:52
Иван Ангелов

Нормален е трафикът на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави тази сутрин, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На граничния преход Русе-Гюргево продължават ремонтните дейности в българския участък на Дунав мост, заради което движението в района се регулира. Въпреки временната организация към момента не се съобщава за сериозни задръствания, но от властите предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и да бъдат подготвени за възможни забавяния в пиковите часове.

През граничните пунктове с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява движение и на автобуси, и на товарни автомобили.

Нормален остава трафикът и на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. От "Гранична полиция" посочват, че към момента няма информация за затруднения или извънредни ограничения по основните трасета към съседните държави.

