Без големи опашки по границите, движението при Русе се регулира заради ремонт

Нормален е трафикът на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави тази сутрин, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На граничния преход Русе-Гюргево продължават ремонтните дейности в българския участък на Дунав мост, заради което движението в района се регулира. Въпреки временната организация към момента не се съобщава за сериозни задръствания, но от властите предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и да бъдат подготвени за възможни забавяния в пиковите часове.

През граничните пунктове с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява движение и на автобуси, и на товарни автомобили.

Нормален остава трафикът и на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. От "Гранична полиция" посочват, че към момента няма информация за затруднения или извънредни ограничения по основните трасета към съседните държави.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com