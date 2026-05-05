Без напрежение по границите - преминаването е спокойно

Трафикът е нормален на граничните преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

На този етап не се наблюдават сериозни струпвания на автомобили и преминаването се извършва без значителни затруднения. Очакванията са натоварването да се увеличи в по-късните часове на деня заради празничните пътувания.

На граничния преход с Румъния Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите и може да доведе до временни забавяния.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни камиони.

Трафикът е нормален също на всички гранични пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия. Граничните власти напомнят на пътуващите да проверяват документите си предварително и да следят актуалната информация за обстановката. При засилен трафик през деня е възможно да се образуват временни колони, особено на по-натоварените направления.

