Опашки от тирове задръстиха „Капитан Андреево“ рано сутринта

Движението на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ остава интензивно тази сутрин, особено на изход за товарни автомобили към Турция, съобщиха от „Гранична полиция“. Натоварването се концентрира основно при тежкотоварния трафик, докато леките автомобили преминават без сериозни затруднения. Към момента няма информация за блокиране на движението, но се образуват опашки.

Останалите гранични пунктове в страната функционират при нормални условия.

По данни на службите засиленият поток от камиони е свързан с активния износ към Турция, както и с транзитния трафик от Централна Европа към Близкия изток. В подобни периоди пунктът „Капитан Андреево“ традиционно поема най-голямото натоварване в страната, което води до временни забавяния. Очаква се натискът върху трафика да се запази и през следващите часове.

На границата с Гърция обстановката остава спокойна и движението се осъществява нормално на всички контролно-пропускателни пунктове. Автомобили до 3,5 тона преминават без ограничения през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат всички видове превозни средства, без данни за струпвания.

Трафикът към Румъния също е нормален, въпреки че на граничния преход „Русе - Гюргево“ продължават ремонтните дейности по българския участък на Дунав мост. Движението там се регулира, което може да доведе до временни забавяния в пиковите часове. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъка.

Нормално остава движението и на границите с Република Северна Македония и с Република Сърбия, където не се съобщава за натоварване или ограничения. Към момента няма данни за извънредни ситуации по тези направления.

