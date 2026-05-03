Май със сняг и хаос! Цял район у нас отново под ударите на зимата

Сериозен снеговалеж парализира движението в Родопите, където пътищата бързо станаха труднопроходими, а автомобили с летни гуми закъсаха по трасетата към Пампорово, Чепеларе, Рожен и Стойките. Обстановката се усложнява в началото на май, когато подобни условия изненадват шофьорите и водят до блокиране на цели участъци.

На места движението е силно затруднено, а преминаването изисква повишено внимание. Проблемът се задълбочава от факта, че част от трафика вече е пренасочен заради свлачище в района, предаде бТВ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че е изпратена техника за почистване, но снеговалежът и натрупванията затрудняват работата. В същото време обходните маршрути, които трябва да поемат движението, също попадат под натиска на зимната обстановка.

По данни на НИМХ в планините се очаква значителна облачност и валежи от сняг на много места, като по-интензивни ще бъдат в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Това означава, че ситуацията може да остане усложнена и през следващите часове.

Кризата идва само дни след като мощно свлачище затвори пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади. Около 70 метра от платното бяха напълно унищожени, което наложи пренасочване на трафика по обходни маршрути именно през Стойките и Рожен - сега допълнително натоварени от снеговалежа.

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение, а огледите на засегнатия участък продължават. С натрупването на нови рискове в района, властите предупреждават за изключително внимателно придвижване и възможни допълнителни ограничения.

