Полицията спира тировете от София. Масови мерки за празничния трафик

Властите въвеждат ограничения за движението на тежкотоварни автомобили по основните направления от София към вътрешността на страната заради очаквания засилен трафик около почивните дни. Мярката ще важи в рамките на днешния ден и на 3 май и обхваща автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, както и районите на пътните възли „Симитли“ и „Кресна“. Това съобщи инспектор Велин Тодоров от „Пътна полиция“. Целта е да се осигури по-безопасно и по-бързо придвижване на леките автомобили.

По думите му е изготвен специален план за организация на движението, като на терен ще бъдат разположени над 600 екипа на „Пътна полиция“ и ще се използват повече от 200 технически средства за контрол. В операцията ще се включат и цивилни екипи, които ще следят за нарушения по пътищата.

Очаква се автомагистрала „Тракия“ да бъде най-натовареният участък, като прогнозите са за между 40 и 45 хиляди автомобила. По „Струма“ се очаква трафикът да надхвърли 35 хиляди превозни средства, което налага допълнителни мерки за регулиране.

От полицията напомнят, че аварийната лента може да се използва само при строго определени условия - техническа повреда или здравословен проблем. Нарушителите ще бъдат санкционирани с отнемане на книжка и сериозни глоби.

Водачите се призовават да проверяват актуалната пътна обстановка чрез сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ или на денонощния телефон 070013020. Апелът на властите е за внимание, търпение и солидарност на пътя в дните с интензивно движение.

