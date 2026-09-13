Над 300 бегачи превземат София и Витоша, има промени в движението
Юбилейното 20-о издание на „Витоша рън“ тръгва от НДК, а най-бързите ще атакуват и специални бонуси за рекорд
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Юбилейното 20-о издание на „Витоша рън“ тръгва от НДК, а най-бързите ще атакуват и специални бонуси за рекорд
От АПИ предупреждават водачите да не се изпреварват
Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Новата организация принуждава местните да обикалят с километри за училище, аптека и детска ясла
Новите правила в Италия предизвикаха буря от недоволство
Той предупреди, че големите търговци не са склонни да понесат удар по сериозните си надценкиГолемите търговски вериги са мобилизирани да попречат на п...
Над 600 екипа на пътя, ограничения по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“
Хиляди камиони и автомобили минаха за Великден, сега преминаването е регулирано
Войната в Близкия изток застрашава доставките и налага спешни мерки
След Фейсбук и Инстаграм нов натиск върху Meta
Каква е причината?
Частично се променят маршрутите на част от линиите на наземния градски транспорт
При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение
Противовъздушната отбрана е свалила украински дрон, летящ към Москва
Проектът е за новата магистрала от Прага до Линц в Австрия
Мерките са насочени към предотвратяване на тежки катастрофи, особено в райони със засилен риск
Многото туристи и засиленият трафик налагат ограниченията
Всички тротинетки, предлагани в България, по принцип са заключени на скорост до 25 км/ч
Най-важно за големи райони от столицата е, че се закрива една трамвайна линия
От АПИ призоваха шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост