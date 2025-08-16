Извънредни мерки в Гърция. Засягат и туристите

В Гърция са въведени извънредни по-строги мерки за безопасност на пътя

по повод тридневните чествания около 15 август, когато православният свят отбелязва Успение Богородично.

Властите задействаха специален извънреден план, който обхваща цялата територия на страната – от основните автомагистрали до уличната мрежа на големите населени места, предаде бТВ.

Основната цел е да се намалят рисковете от инциденти и да се улесни трафикът, който по традиция е особено натоварен през тези дни.

Успение Богородично е сред най-важните празници за православните християни и за гърците има особено значение. Денят е официален неработен, а в много общини се организират големи събори и панаири.

Поради това полицията засилва присъствието си на пътя в цялата страна. Планът за извънредна пътна безопасност ще остане в сила през целия празничен уикенд.

Екипи на реда ще бъдат разположени на стратегически места

– магистрали, национални трасета, входове и изходи на градове, както и на летища, жп гари и пристанища.

Мерките са насочени към предотвратяване на тежки катастрофи, особено в райони със засилен риск. Контролът ще включва масови проверки за превишена скорост, употреба на алкохол, говорене по телефон по време на шофиране, както и за пътуване без колан или без каска при мотористите.

Освен това за улесняване на движението е наложена

временна забрана за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона по основните пътни артерии.

Забраната не важи за превозите на бързоразвалящи се продукти, животни, медицински материали, противопожарно оборудване и обществения транспорт.

