Извънредни мерки в Гърция. Засягат и туристите

В Гърция са въведени извънредни по-строги мерки за безопасност на пътя
по повод тридневните чествания около 15 август, когато православният свят отбелязва Успение Богородично.
Властите задействаха специален извънреден план, който обхваща цялата територия на страната – от основните автомагистрали до уличната мрежа на големите населени места, предаде бТВ.
Основната цел е да се намалят рисковете от инциденти и да се улесни трафикът, който по традиция е особено натоварен през тези дни.
Успение Богородично е сред най-важните празници за православните християни и за гърците има особено значение. Денят е официален неработен, а в много общини се организират големи събори и панаири.
Поради това полицията засилва присъствието си на пътя в цялата страна. Планът за извънредна пътна безопасност ще остане в сила през целия празничен уикенд.
Екипи на реда ще бъдат разположени на стратегически места
– магистрали, национални трасета, входове и изходи на градове, както и на летища, жп гари и пристанища.
Мерките са насочени към предотвратяване на тежки катастрофи, особено в райони със засилен риск. Контролът ще включва масови проверки за превишена скорост, употреба на алкохол, говорене по телефон по време на шофиране, както и за пътуване без колан или без каска при мотористите.
Освен това за улесняване на движението е наложена
временна забрана за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона по основните пътни артерии.
Забраната не важи за превозите на бързоразвалящи се продукти, животни, медицински материали, противопожарно оборудване и обществения транспорт.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com