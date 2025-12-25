Временно примирие по пътища и граници в Гърция

Гръцките фермери обявиха временно прекратяване на пътните блокади до петък, 26 декември 2025 г. включително, за да бъде улеснен празничният трафик в страната. Решението цели да облекчи движението на пътуващите по Коледа, но протестната готовност остава и напрежението не е окончателно свалено.

Частично отворени пътища и гранични пунктове

Към момента основните гранични пунктове с България - Кулата-Промахон и Илинден-Ексохи - са отворени за леки автомобили и автобуси, като движението се осъществява без сериозни затруднения. По ключови пътни артерии, включително магистралата Солун-Атина в района на Малгара, са разчистени по две ленти за движение във всяка посока. Въпреки това тракторите остават разположени край пътищата, което ясно показва, че протестите са само временно замразени, а не прекратени.

Заплаха за нови блокади и твърдата позиция на властта

Фермерите вече предупредиха, че след 26 декември протестите ще бъдат възобновени с пълна сила, ако исканията им не бъдат изпълнени. Недоволството е предизвикано от забавянето на близо 600 млн. евро европейски субсидии заради разследване за корупция при разпределението им, както и от високите цени на горивата и електроенергията.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството няма да се поддаде на „изнудване“, подчертавайки, че фискалните ограничения и правилата на ЕС не позволяват допълнителни разходи извън вече обявения пакет от 160 млн. евро. Властите остават отворени за диалог, но само при условие, че блокадите бъдат окончателно вдигнати и не се застрашава общественият ред и икономиката, чиито загуби се оценяват на около 200 млн. евро седмично.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com